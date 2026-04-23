به گزارش ایلنا، یک روزنامه انگلیسی در گزارشی مدعی شده است که فرستاده ارشد دولت دونالد ترامپ از فیفا خواسته تا در صورت اعمال تغییرات احتمالی، تیم ملی ایتالیا جایگزین ایران در جام جهانی آینده شود؛ ادعایی که بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای داشته است.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که تنش‌های سیاسی و امنیتی میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد و موضوع حضور تیم ملی ایران در جام جهانی به یک پرونده فراتر از حوزه ورزشی تبدیل شده است.

در این گزارش ادعا شده هدف از این طرح، تقویت روابط سیاسی میان دولت ترامپ و جورجیا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا بوده است؛ به‌ویژه پس از برخی اختلافات سیاسی اخیر میان واشنگتن و رم در ارتباط با تحولات منطقه‌ای.

منابع آگاه همچنین گفته‌اند، پائولو زامپولی فرستاده ویژه آمریکا گفته است چنین پیشنهادی را به ترامپ و رئیس فیفا مطرح کرده و آن را فرصتی برای بازگشت ایتالیا به رقابت‌های جام جهانی توصیف کرده است؛ این در حالی است که ایتالیا در مرحله انتخابی اخیر از صعود به این رقابت‌ها بازمانده است.

در مقابل، مقامات فوتبال ایران تأکید کرده‌اند که تیم ملی کشور برای حضور در جام جهانی آماده می‌شود و برنامه‌های تدارکاتی از جمله برگزاری چند دیدار دوستانه در ترکیه در حال اجراست.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران نیز اعلام کرده که در شرایط فعلی، حضور ایران در جام جهانی قطعی تلقی می‌شود و روند آماده‌سازی بدون وقفه ادامه دارد.

این گزارش در ادامه یادآور می‌شود که ایران پیش‌تر اعلام کرده بود تصمیم نهایی درباره حضور در رقابت‌ها را به پاسخ فیفا درباره برخی درخواست‌های خود درباره محل برگزاری بازی‌ها موکول کرده است.

جام جهانی ۲۰۲۶ قرار است با میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شود؛ رویدادی که در سایه تنش‌های سیاسی اخیر، با حاشیه‌ها و گمانه‌زنی‌های تازه‌ای همراه شده است.

انتهای پیام/