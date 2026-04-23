به گزارش ایلنا، کارولاین لویت در گفت‌وگو با فاکس نیوز اعلام کرد که دونالد ترامپ هیچ موعد مشخصی برای پایان یا تمدید آتش‌بس با ایران تعیین نکرده است.

وی در عین حال با اشاره به رویکرد واشنگتن تاکید کرد که دولت آمریکا به‌دنبال دریافت «پاسخی واحد» از سوی مقامات ایرانی به پیشنهادهای ارائه‌شده برای پایان درگیری‌هاست؛ موضعی که به‌نظر می‌رسد در راستای افزایش فشار سیاسی بر تهران دنبال می‌شود.

سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت که در چارچوب مذاکرات، از ایران خواسته شده است تا با تحویل اورانیوم غنی‌شده به آمریکا موافقت کند؛ موضوعی که می‌تواند به یکی از محورهای اصلی چالش در روند گفت‌وگوها تبدیل شود.

این در حالی است که برخی گزارش‌ها پیش‌تر از تعیین ضرب‌الاجل از سوی ترامپ خبر داده بودند، اما اکنون مقام‌های آمریکایی با عقب‌نشینی از این ادعا، تلاش دارند مسیر مذاکرات را در چارچوبی منعطف‌تر دنبال کنند.

