به گزارش ایلنا، «دیلی میل» نوشت: سازمان اطلاعات و امنیت نظامی هلند اعلام کرده که روسیه در شرایط کنونی «بزرگ‌ترین و مستقیم‌ترین تهدید» برای قاره اروپا به شمار می‌رود. در این گزارش آمده است که کرملین به‌طور جدی در حال بازسازی توان نظامی خود و تدوین راهبردهای جدید برای یک رویارویی احتمالی با غرب است.

این نهاد اطلاعاتی اگرچه احتمال گشایش جبهه‌ای جدید از سوی مسکو در شرایط فعلی را بعید دانسته، اما تاکید کرده است که روسیه از جنگ اوکراین به‌عنوان بستری برای آزمایش تسلیحات پیشرفته و ارتقای تاکتیک‌های میدانی در برابر سامانه‌های دفاعی ناتو بهره می‌برد.

بر اساس این گزارش، نزدیکی راهبردی مسکو با چین نیز به افزایش اعتمادبه‌نفس کرملین انجامیده و نوعی پشتوانه اقتصادی و فناورانه برای روسیه فراهم کرده است. در همین چارچوب، توانمندی‌های رو به رشد پکن در حوزه جاسوسی سایبری به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده در موازنه قدرت با غرب ارزیابی شده است.

پیتر ریسینک، رئیس اطلاعات نظامی هلند، نسبت به پیچیدگی فزاینده عملیات‌های سایبری چین هشدار داده و اروپا را در برابر این تهدیدات «آسیب‌پذیر» توصیف کرده است.

گزارش دیلی میل همچنین به تبادل فناوری‌های نظامی میان مسکو و پکن اشاره کرده و آن را عاملی برای تداوم توان نظامی روسیه دانسته است. به‌باور تحلیلگران غربی، روسیه در حال بهره‌برداری از تجربیات میدانی جنگ اوکراین است، در حالی که چین نیز این تجربیات را در دکترین نظامی خود ادغام می‌کند.

از سوی دیگر، مقام‌های امنیتی غربی نسبت به افزایش حملات سایبری هشدار داده‌اند. در همین راستا، ریچارد هورن، رئیس مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا، اعلام کرده که تهدیدات سایبری دیگر محدود به گروه‌های مجرم نیست و اکنون مستقیماً از سوی دولت‌ها هدایت می‌شود.

به گفته وی، روسیه، چین و ایران در زمره مهم‌ترین منابع تهدید سایبری علیه غرب قرار دارند؛ حملاتی که هدف آن‌ها ایجاد اختلال در زیرساخت‌های حیاتی و فلج‌سازی خدمات عمومی عنوان شده است.

این گزارش با طرح تردید نسبت به انسجام کشورهای اروپایی، هشدار می‌دهد که در صورت تداوم شکاف‌ها در اردوگاه غرب، زمینه برای گسترش نفوذ روسیه فراهم خواهد شد؛ موضوعی که به‌زعم ناظران، می‌تواند تقابل مستقیم میان مسکو و ناتو را از یک احتمال به یک سناریوی قریب‌الوقوع تبدیل کند.