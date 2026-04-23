«نه» سعودی به «کریدور عبری»؛ گره بزرگ در پروژه تجاری اسرائیل برای دور زدن تنگه هرمز
در حالی که تلآویو تلاش دارد با پیشبرد کریدور هند–خاورمیانه–اروپا مسیرهای راهبردی تجارت را به کنترل خود درآورد، مخالفت عربستان سعودی به مانعی جدی در برابر این سناریوی ژئوپلیتیکی تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، روزنامه یدیعوت آحارونوت به نقل از منابعی مدعی شد که عربستان سعودی با یک طرح تجاری پیشنهادی از سوی اسرائیل بهعنوان جایگزین برای تنگه هرمز مخالفت کرده است.
بر اساس این گزارش، ابتکار موسوم به کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا (IMEC) با یک مانع سیاسی جدی مواجه شده که به موضع محتاطانه ریاض بازمیگردد؛ موضعی که نشاندهنده عدم تمایل آشکار عربستان برای ورود به این پروژه در مقایسه با برخی کشورهای حاشیه خلیجفارس است که پیشتر در این مسیر گامهایی برداشتهاند.
منابع آگاه تاکید دارند که پرونده جلب مشارکت عربستان یکی از پیچیدهترین بخشهای این طرح به شمار میرود و تاکنون هیچ چارچوب نهایی برای تضمین حضور عملی این کشور حاصل نشده است؛ موضوعی که میتواند یکی از بلندپروازانهترین پروژههای ژئوپلیتیکی برای اتصال آسیا به اروپا از مسیر منطقه را با چالش جدی مواجه کند.
در مقابل، اسرائیل طی هفتههای اخیر تحرکات خود را برای پیشبرد این طرح افزایش داده و تلاش دارد آن را به یک مسیر راهبردی برای اتصال هند به اروپا از طریق کشورهای عربی، اردن و سرزمینهای اشغالی تبدیل کند؛ مسیری که هدف آن کاهش وابستگی به گذرگاههای حساس دریایی نظیر تنگه هرمز عنوان شده است.
برآوردهای صهیونیستی همچنین بر این ادعا استوار است که ایجاد چنین کریدوری میتواند نفوذ ژئوپلیتیکی ایران را در منطقه بهطور قابل توجهی تضعیف کرده و با بازآرایی مسیرهای تجارت و انرژی، معادلات منطقهای را به نفع تلآویو تغییر دهد.
مقامهای اسرائیلی این طرح را «فرصتی راهبردی کمنظیر» توصیف کردهاند؛ بهویژه در شرایطی که تحولات پس از رخدادهای ۷ اکتبر ۲۰۲۳ موجب بازتعریف اولویتهای امنیتی و اقتصادی در منطقه شده است.
با این حال، با وجود حمایتهای سیاسی و اقتصادی از این ابتکار، مخالفت یا عدم همراهی عربستان همچنان بهعنوان یک عامل کلیدی و بازدارنده مطرح است؛ عاملی که میتواند مانع از تحقق کامل اهداف اسرائیل برای تسلط بر مسیرهای حیاتی تجارت منطقهای شود.