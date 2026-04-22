دبیرکل سابق ناتو:
وخامت روابط ایالات متحده و بریتانیا ریشههای عمیقی دارد
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «جورج رابرتسون»، دبیرکل سابق ناتو، اظهار داشته است که وخامت روابط ایالات متحده و بریتانیا صرفاً به دلیل سیاستهای رئیس جمهور ایالات متحده، نیست، بلکه ریشههای عمیقتری دارد.
وی در مقالهای برای روزنامه تلگراف نوشت: «در حالی که رئیسجمهور ترامپ چالشهای منحصر به فردی را برای روابط بریتانیا و ایالات متحده ایجاد میکند، روندهای دیرینهای نیز در سیاست ایالات متحده وجود دارد که تنشها در روابط بریتانیا و ایالات متحده را تشدید خواهد کرد.»
رابرتسون توضیح داد که وینستون چرچیل در سال ۱۹۴۶ اصطلاح «رابطه ویژه» را برای توصیف روابط بریتانیا و ایالات متحده ابداع کرد.
او نوشت: «در ۸۰ سال گذشته، دو کشور از یک دوره منحصر به فرد همکاری نزدیک در زمینههای دفاعی، سیاست خارجی، تعامل اقتصادی و تبادل فرهنگی برخوردار بودهاند. با این حال، اکنون مشخص است که توصیف این رابطه به عنوان «ویژه» منسوخ و نامناسب است.»
رابرتسون از جمله دلایل واگرایی بین ایالات متحده و بریتانیا، به تمرکز ایالات متحده بر رقابت با چین و کاهش تعهد خود به دفاع از اروپا اشاره میکند.