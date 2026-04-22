دبیرکل سابق ناتو:

وخامت روابط ایالات متحده و بریتانیا ریشه‌های عمیقی دارد

وخامت روابط ایالات متحده و بریتانیا ریشه‌های عمیقی دارد
دبیرکل سابق ناتو، اظهار داشته است که وخامت روابط ایالات متحده و بریتانیا صرفاً به دلیل سیاست‌های رئیس جمهور ایالات متحده، نیست، بلکه ریشه‌های عمیق‌تری دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «‌جورج رابرتسون»، دبیرکل سابق ناتو، اظهار داشته است که وخامت روابط ایالات متحده و بریتانیا صرفاً به دلیل سیاست‌های رئیس جمهور ایالات متحده، نیست، بلکه ریشه‌های عمیق‌تری دارد.

وی در مقاله‌ای برای روزنامه تلگراف نوشت: «در حالی که رئیس‌جمهور ترامپ چالش‌های منحصر به فردی را برای روابط بریتانیا و ایالات متحده ایجاد می‌کند، روندهای دیرینه‌ای نیز در سیاست ایالات متحده وجود دارد که تنش‌ها در روابط بریتانیا و ایالات متحده را تشدید خواهد کرد.»

رابرتسون توضیح داد که وینستون چرچیل در سال ۱۹۴۶ اصطلاح «رابطه ویژه» را برای توصیف روابط بریتانیا و ایالات متحده ابداع کرد.

او نوشت: «در ۸۰ سال گذشته، دو کشور از یک دوره منحصر به فرد همکاری نزدیک در زمینه‌های دفاعی، سیاست خارجی، تعامل اقتصادی و تبادل فرهنگی برخوردار بوده‌اند. با این حال، اکنون مشخص است که توصیف این رابطه به عنوان «ویژه» منسوخ و نامناسب است.»

رابرتسون از جمله دلایل واگرایی بین ایالات متحده و بریتانیا، به تمرکز ایالات متحده بر رقابت با چین و کاهش تعهد خود به دفاع از اروپا اشاره می‌کند.

 

