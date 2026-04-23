هرج و مرج در اتاق فرمان؛ پشت پرده اظهارات متناقض ترامپ درباره ایران چیست؟

به گزارش ایلنا، گزارش تحلیلی روزنامه «تلگراف» از آشفتگی در روند مذاکرات و سیاست‌های آمریکا درباره ایران، از وضعیت «بی‌برنامگی» و اختلافات جدی درون دولت دونالد ترامپ پرده برمی‌دارد؛ وضعیتی که، مسیر دیپلماسی و حتی مدیریت جنگ را با سردرگمی مواجه کرده است.

بر اساس این گزارش، روندی که در ابتدا با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و در قالب یک راهبرد نظامی–سیاسی مشخص دنبال می‌شد، اکنون به مجموعه‌ای از تصمیمات متناقض و مقطعی تبدیل شده که بیش از آنکه مبتنی بر یک استراتژی روشن باشد، تحت تأثیر واکنش‌های لحظه‌ای رئیس‌جمهور آمریکا قرار دارد.

یک منبع مطلع در گفت‌وگو با این روزنامه تأکید کرده است که «هیچ‌کس در دولت به‌طور دقیق نمی‌داند چه می‌گذرد، چه برنامه‌ای وجود دارد و هدف نهایی در قبال این بحران چیست؛ در واقع نوعی سردرگمی گسترده بر روند تصمیم‌گیری حاکم شده است».

این منبع افزوده است که نبود هماهنگی و فقدان سازوکار پاسخ‌گویی، فضای تصمیم‌گیری در واشنگتن را به «آشفتگی کامل» کشانده است؛ به‌گونه‌ای که حتی اهداف نهایی و مسیر کلی سیاست آمریکا در قبال جنگ و مذاکرات نیز مبهم باقی مانده است.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که دونالد ترامپ عملاً از ساختارهای سنتی امنیت ملی فاصله گرفته و به‌جای اتکا به روندهای کارشناسی، بیشتر تحت تأثیر برداشت‌های شخصی و محتوایی قرار دارد که توسط حلقه‌ای محدود از مشاوران نزدیک به او ارائه می‌شود.

بر اساس این تحلیل، در کاخ سفید روزانه گزارشی تصویری از «موفقیت‌های نظامی» به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود، بدون آنکه شکست‌ها یا پیچیدگی‌های میدانی به‌طور کامل منعکس شود؛ موضوعی که به گفته منتقدان، تصویر غیرواقعی از وضعیت جنگ ایجاد کرده است.

همچنین برخی منابع در دولت آمریکا نسبت به شکل ارائه اطلاعات به ترامپ ابراز نگرانی کرده و هشدار داده‌اند که واقعیت‌های میدانی با آنچه به رئیس‌جمهور منتقل می‌شود فاصله قابل توجهی دارد.

این گزارش در ادامه به اختلافات درونی در تیم امنیتی و سیاسی آمریکا اشاره کرده و می‌نویسد که بخشی از ساختار تصمیم‌گیری، ادامه درگیری‌ها را ترجیح می‌دهد، در حالی که گروهی دیگر به دنبال پایان سریع تنش‌ها هستند؛ موضوعی که به تشدید سردرگمی در روند مذاکرات با ایران دامن زده است.

در پایان، تلگراف تأکید می‌کند که با تداوم این وضعیت، چشم‌انداز روشنی برای حل‌وفصل بحران دیده نمی‌شود و حتی تمدید آتش‌بس نیز نتوانسته از شدت ابهامات و اختلافات در واشنگتن بکاهد.

