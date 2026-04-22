به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «‌سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه، ‌اظهار داشت که درگیری در خاورمیانه، مانند بحران اوکراین، توسط پایتخت‌های اروپای غربی و آمریکای شمالی سازماندهی شده است.

لاوروف در جریان مراسمی به مناسبت عید پاک ارتدکس گفت: «وضعیت نه تنها در مرزهای غربی ما آرام و نگران‌کننده است، بلکه خاورمیانه سال‌هاست که از آشفتگی رنج می‌برد.»

وی افزود: «بسیاری از این درگیری‌ها، مانند بحران اوکراین، توسط مهندسان ژئوپلیتیکی که جهان را با حس برتری و از منظر نواستعماری از پایتخت‌های بزرگ اروپای غربی و آمریکای شمالی می‌بینند، سازماندهی شده‌اند.»

