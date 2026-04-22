لاوروف:
خاورمیانه سالهاست که از آشفتگی رنج میبرد
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه، اظهار داشت که درگیری در خاورمیانه، مانند بحران اوکراین، توسط پایتختهای اروپای غربی و آمریکای شمالی سازماندهی شده است.
لاوروف در جریان مراسمی به مناسبت عید پاک ارتدکس گفت: «وضعیت نه تنها در مرزهای غربی ما آرام و نگرانکننده است، بلکه خاورمیانه سالهاست که از آشفتگی رنج میبرد.»
وی افزود: «بسیاری از این درگیریها، مانند بحران اوکراین، توسط مهندسان ژئوپلیتیکی که جهان را با حس برتری و از منظر نواستعماری از پایتختهای بزرگ اروپای غربی و آمریکای شمالی میبینند، سازماندهی شدهاند.»