رسانه عبری:
جنگ بدون نتیجه روشن پایان یافت؛ آتشبس شکننده جای پیروزی را گرفت
یک رسانه عبری در تحلیلی اذعان کرده است که جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران نهتنها به تحقق اهداف از پیش تعیینشده منجر نشده، بلکه در نهایت بدون دستاورد راهبردی مشخص پایان یافته و صرفا به شکلگیری یک آتشبس شکننده و ناپایدار انجامیده است.
به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «معاریو» در تحلیلی نوشت: جنگ اخیر پس از هفتهها درگیری و چند روز وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، بدون دستیابی هیچ طرفی به پیروزی قاطع به پایان رسیده و در حال حاضر میتوان تنها از شکلگیری یک آتشبس شکننده سخن گفت.
این روزنامه در تحلیل خود تأکید کرده است که آمریکا و اسرائیل در این نبرد از قدرت نظامی گسترده و ترکیبی از حملات دقیق و ویرانگر علیه ایران استفاده کردند، اما در نهایت به اهداف اعلامشده عملیات دست نیافتند.
به نوشته معاریو، اگرچه انتظار واشنگتن و تلآویو بر تضعیف ساختار حاکمیتی ایران متمرکز بود، اما واقعیت میدانی نشان داد که تهران با انسجام داخلی بیشتر از این مرحله خارج شده و اگرچه از نظر نظامی آسیب دیده، اما از نظر سیاسی و ساختاری مقاومتر ظاهر شده است.
این گزارش با اشاره به شکاف میان «موفقیتهای عملیاتی» و «نتایج راهبردی» تأکید میکند که برتری هوایی و دریایی آمریکا و اسرائیل در میدان نبرد قابل انکار نبوده، اما میزان خسارتهای واردشده به توان موشکی و پهپادی ایران کمتر از برآوردهای اولیه بوده است.
معاریو همچنین به نقش تنگه هرمز در این درگیری اشاره کرده و نوشته است که ایران با استفاده از این گذرگاه راهبردی توانست فشار اقتصادی قابل توجهی بر بازارهای جهانی انرژی وارد کند و عملا بحران را از سطح منطقهای به سطح بینالمللی منتقل کند.
در بخش پایانی این تحلیل آمده است که در شرایط فعلی، احتمال ورود آمریکا به عملیات زمینی بسیار پایین است و مسیر مذاکرات همچنان ادامه خواهد داشت، هرچند امکان دورهای جدید تنش نیز منتفی نیست.
این روزنامه در جمعبندی خود تأکید کرده است که هیچیک از طرفها پیروزی کامل به دست نیاوردهاند؛ آمریکا از درگیری عمیقتر عقبنشینی کرده، ایران توانسته تابآوری خود را حفظ کند و اسرائیل نیز به اهداف نهایی مورد نظر خود نرسیده است. بر این اساس، وضعیت موجود بیش از آنکه یک توافق پایدار باشد، به یک آتشبس شکننده شباهت دارد که میتواند زمینهساز دور جدیدی از تنشها در آینده باشد.