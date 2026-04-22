بر اساس این گزارش‌ها، اگرچه واشنگتن پیش‌تر تل‌آویو را از تصمیم خود مطلع کرده بود، اما برخی تحلیل‌های اسرائیلی هشدار می‌دهند که ایران ممکن است این تمدید را نشانه‌ای از ضعف تلقی کند. در مقابل، برخی ارزیابی‌ها نیز معتقدند دونالد ترامپ با این اقدام تلاش دارد تمامی مسیرهای دیپلماتیک را پیش از بازگشت احتمالی به گزینه نظامی، به‌طور کامل آزمایش کند.

در سطح رسمی، تاکنون هیچ واکنش علنی از سوی دفتر نخست‌وزیر اسرائیل یا وزارت خارجه این رژیم درباره این تصمیم آمریکا منتشر نشده است.

در همین حال، رسانه «کان» به نقل از یک مقام دفاعی اسرائیل گزارش داده است که تهران در حال اجرای سیاست «خرید زمان» است. این مقام همچنین تأکید کرده که ارتش اسرائیل در هماهنگی نزدیک با آمریکا قرار دارد تا در صورت لزوم، عملیات نظامی فورا از سر گرفته شود. به گفته او، رزمایش‌های هوایی گسترده‌ای شامل جنگنده‌ها و هواپیماهای سوخت‌رسان در منطقه در حال انجام است.

در ادامه این تحولات، گزارش‌هایی از سفر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا به فلسطین اشغالی منتشر شده که طی آن، طرح‌های مشترک تهاجمی و فهرستی از اهداف راهبردی در داخل خاک ایران مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. این اهداف شامل زیرساخت‌های حیاتی و تأسیسات انرژی عنوان شده که هدف از آن افزایش فشار بر تهران برای عقب‌نشینی از برنامه‌های هسته‌ای و موشکی اعلام شده است.

از سوی دیگر، تحلیلگران معتقدند بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با فشارهای داخلی و میدانی مواجه است و نگران آن است که هرگونه عقب‌نشینی به تصویر «پیروزی» مورد ادعای او آسیب بزند؛ به‌ویژه در شرایطی که تل‌آویو بر این باور است هر توافق احتمالی باید شامل تضعیف کامل شبکه نفوذ منطقه‌ای ایران و محدودسازی توان موشکی آن باشد.

در همین حال، برخی ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اسرائیل با کاهش نسبی حمایت برخی متحدان اروپایی خود نیز روبه‌رو شده و در مقابل، رویکرد آمریکا بیشتر بر تمرکز بر پرونده هسته‌ای ایران قرار گرفته تا از گسترش جنگ جلوگیری شود.

کارشناسان اسرائیلی هشدار می‌دهند که هرگونه توافق محدود یا «ناقص»، می‌تواند به رسمیت یافتن نفوذ منطقه‌ای ایران منجر شود؛ موضوعی که از نگاه تل‌آویو، به‌طور مستقیم بر بازدارندگی این رژیم اثر گذاشته و دستاوردهای نظامی اخیر آن در غزه و لبنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.