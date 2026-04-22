لبنان؛ گره مذاکرات تهران–واشنگتن/ آمریکا از طرح «تعلیق سلاح» عقبنشینی کرد
در حالی که تلاشها برای پیشبرد مذاکرات میان آمریکا و ایران ادامه دارد، پرونده لبنان همچنان بهعنوان یکی از محورهای اصلی مطرح است؛ موضوعی که واشنگتن را به عقبنشینی از طرح خلع سلاح اجباری حزبالله واداشته است.
به گزارش ایلنا، گزارشها از تداوم نقشآفرینی پرونده لبنان در مذاکرات غیرمستقیم میان آمریکا و ایران حکایت دارد؛ بهگونهای که منابع آگاه تأکید میکنند این پرونده همچنان یکی از محورهای اصلی گفتوگوهای جاری در اسلامآباد است و تفکیک آن از سایر موضوعات، هنوز قطعی نشده است.
روزنامه لبنانی «الاخبار» به نقل از منابعی نوشت، واشنگتن تلاش دارد روند مذاکرات میان لبنان و اسرائیل را تسریع کند و در عین حال، مانع از ورود مستقیم ایران به این پرونده شود. با این حال، تهران به میانجی پاکستانی اعلام کرده که وضعیت فعلی در لبنان «آتشبس» محسوب نمیشود، بلکه صرفا یک توقف یکجانبه درگیریهاست و هرگونه تثبیت شرایط، منوط به اعلام آتشبس کامل و عقبنشینی فوری نیروهای اشغالگر از خاک لبنان است.
در داخل دولت آمریکا نیز طی ۲۴ ساعت گذشته اختلافنظرهایی بروز کرده است. جریان حامی اسرائیل موفق شده برخی مقامات را قانع کند که این رژیم هنوز به اهداف خود نرسیده و به زمان بیشتری نیاز دارد. بر همین اساس، دونالد ترامپ با تفکیک نسبی پرونده لبنان موافقت کرده، اما همزمان بر تسریع مذاکرات مستقیم میان بیروت و تلآویو تأکید دارد.
در این میان، فشارهایی نیز بر مقامات لبنانی از جمله جوزف عون و نواف سلام وارد شده تا هرچه سریعتر هیئت مذاکرهکننده را برای حضور در گفتوگوهای احتمالی در واشنگتن تشکیل دهند.
همزمان، برخی نهادهای اطلاعاتی آمریکا هشدار دادهاند که ادامه حملات گسترده اسرائیل به مناطق مرزی لبنان میتواند روند هرگونه توافق را با شکست مواجه کند. این ارزیابیها همچنین به احتمال ازسرگیری عملیاتهای حزبالله علیه مواضع اسرائیل اشاره دارد.
در چارچوب طرح پیشنهادی جریانهای نزدیک به تلآویو، مرحله نخست شامل توقف کامل درگیریها در ازای محدودسازی تسلیحات در جنوب لبنان و تعهد حزبالله به عدم انجام عملیات است. در مراحل بعدی نیز عقبنشینی تدریجی نیروهای اشغالگر، آزادی اسرا و بررسی موضوع ترسیم مرزها پیشبینی شده است. با این حال، برخلاف برخی خواستهها، موضوع «خلع سلاح اجباری» کنار گذاشته شده و بهجای آن ایده «تعلیق سلاح» مطرح شده است.
در سطح منطقهای، مصر و فرانسه تلاش دارند نقش فعالتری در این روند ایفا کنند. قاهره پیشنهاد داده مذاکرات میان لبنان و اسرائیل در شرمالشیخ برگزار شود، اما این پیشنهاد تاکنون با موافقت واشنگتن روبهرو نشده است. در مقابل، برخی مقامات لبنانی ترجیح دادهاند گفتوگوها در آمریکا ادامه یابد؛ رویکردی که از سوی منتقدان بهعنوان واگذاری کامل مدیریت پرونده به واشنگتن ارزیابی میشود.
از سوی دیگر، گزارشها نشان میدهد اسرائیل از ابتدا با برنامهریزی قبلی وارد درگیری شده و هدف اصلی آن ایجاد یک واقعیت امنیتی جدید در مرزهای شمالی بوده است. اسناد نظامی نیز حاکی از آن است که زمان آغاز عملیات، پیش از ورود رسمی حزبالله به جنگ تعیین شده بود.
در مجموع، تحولات اخیر بیانگر پیچیدگی فزاینده معادلات در جبهه لبنان است؛ جایی که همزمان با فشارهای سیاسی و دیپلماتیک، موازنه میدانی نیز همچنان شکننده بوده و هرگونه خطای محاسباتی میتواند به تشدید دوباره تنشها در منطقه منجر شود.