عبدالمحمد طاهری، کارشناس مسائل بین‌الملل در تشریح ابعاد میانجیگری پاکستان در مذاکرات ایران و آمریکا در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: چراییِ انتخاب پاکستان، به سه دلیل عمده بازمی‌گردد. نخست اینکه پاکستان و ایران در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، رابطه‌ای خوب و دوستانه داشته‌اند و این رابطه، برخلاف بسیاری از کشورها، فراز و فرود جدی نداشته است. از جهات مختلف نیز پاکستان برای ایران و ایران برای پاکستان اهمیت دارد.اما در پاسخ به این پرسش که چرا آمریکایی‌ها پاکستان را انتخاب کردند، باید گفت، اول اینکه پاکستان از یک قدرت نظامی مقتدر برخوردار است. دوم اینکه سلاح هسته‌ای دارد. سوم اینکه مرزهای مشترک با ایران دارد. چهارم اینکه از نظر ایدئولوژیک نیز تا حدی به ما نزدیک است؛ هم شیعیان و هم اهل تسنن در آنجا حضور دارند، و در کنار همه اینها، مبادلات تجاری و اقتصادی و سایر مناسبات نیز مطرح است.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که در کنفرانس قاهره، آقای شهباز شریف ارتباط خوبی با ترامپ داشت؛ حالا این ارتباط یا ایجاد شده بود یا به هر شکل دیگر ترامپ ایشان را باور داشت. شاید از همان تاریخ بود که مسئله پاکستان و طالبان میان شهباز شریف و ترامپ مورد گفت‌وگو قرار گرفت و پس از آن هم اتفاقات بعدی از جمله هدف قرار گرفتن گروه‌های تندروی طالبان را شاهد بودیم و در واقع، اعتماد آمریکایی‌ها به پاکستانی‌ها تا حد زیادی جلب شد. لذا باید گفت آمریکایی‌ها و پاکستانی‌ها رابطه خوبی با هم دارند و سالانه آمریکایی‌ها پول‌هایی را تحت عنوان کمک به بازسازی ارتش پاکستان پرداخت می‌کنند. پاکستان نیروی قابل قبولی هم هست و تاکنون در زمان اشغال کابل، پایگاه مهمی برای آمریکایی‌ها بوده است. اکثر عملیات‌هایی که آمریکایی‌ها انجام داده‌اند، از درون خاک پاکستان صورت گرفته و این اجازه هم به آنها داده شده است. بنابراین از جهات مختلف، پاکستانی‌ها آزمون خود را برای آمریکایی‌ها به‌خوبی پس داده‌اند.

رایزن پیشین ایران در افغانستان تصریح کرد: احساس می‌کنم پاکستانی‌ها در حال ایفای نقش خود به درستی هستند و حتی نظر من این است که اگر قرار باشد مسئله‌ای که از جهات مختلف به تعارض بین ایران و آمریکا مربوط می‌شود، پیش برود، پاکستانی‌ها می‌توانند در واقع تسهیل‌گر باشند و این روند را به یک سرانجام مشخص هدایت کنند. از همه مهم‌تر، این نکته است که رسیدن توافق ایران و آمریکا، از جهات مختلف به نفع پاکستان هم هست. مهم‌ترین مسئله این است که اگر پاکستانی‌ها موفق شوند این مسئله را به سرانجام برسانند، نه‌تنها برگ برنده‌ای برای این منطقه از خاورمیانه خواهند بود، بلکه آمریکایی‌ها نیز امتیازاتی را به پاکستانی‌ها وعده داده‌اند و اگر این توافق صورت بگیرد، پاکستانی‌ها حتماً امتیازهای خوبی دریافت خواهند کرد. این امتیازها قطعاً شامل بخشش‌هایی در حوزه مالی و نیز سرمایه‌گذاری‌های عظیم آمریکایی‌ها در پاکستان خواهد بود. همچنین آن حق‌العملی که سالانه از سال‌ها قبل پرداخت می‌شده، قطعاً افزایش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر، آمریکایی‌ها به نوعی دیگر به پاکستان نگاه خواهند کرد؛ به عنوان یک قدرت، و این برای پاکستانی‌ها بسیار حائز اهمیت است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمام این موارد نشان می‌دهد که پاکستان هم توانسته موضع ایران را به‌خوبی منتقل کند و هم ایرانی‌ها به دیپلماسی پاکستان اعتماد داشته‌اند. کشورهای دیگری هم میانجی‌گری کردند؛ مثل عمان، مصر و ترکیه، اما به نظرم در این مسیر دوام نیاوردند و تنها کشوری که تا این لحظه در این شرایط بسیار سخت و دشوار، و با وجود ضدونقیض‌گویی‌های ترامپ که شبانه‌روز تکرار می‌شود، موفق بوده، پاکستان است. به نظر من، دیپلماسی پاکستان به‌خوبی پیش می‌رود.ضمن اینکه اگر پاکستان در این مرحله موفق شود، این مسئله برای شهباز شریف و کابینه‌اش برگ برنده مهمی از جهات مختلف خواهد بود.

