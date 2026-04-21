سید الحوثی: حمله علیه امت اسلام وارد مرحله بسیار خطرناک شده است
به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، رهبر جنبش انصارالله یمن گفت حمله یهودی-صهیونیستی-آمریکایی-اسرائیلی به امت اسلامی ما در آغاز هزاره سوم وارد مرحلهای بسیار خطرناک شده است.
«سید عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنانی گفت شعارهای «تغییر خاورمیانه» به بهانه «مبارزه با تروریسم» و شعارهای دیگری از این دست، همگی فریبنده و دروغین هستند.
وی افزود: «تجاوزات آمریکایی-اسرائیلی-صهیونیستی علیه امت به سرعت مورد استقبال اکثر رژیمهای منطقه، دولتها و رهبران برای اعلام وفاداری و تسلیم در برابر دشمنان، قرار گرفت.»
سید الحوثی خاطرنشان کرد: «تبعیت و اطاعت از دشمنان و پیوستن به آنها از بدترین مظاهر ارتداد و عقبنشینی از اصول، ارزشها و اخلاق والای اسلامی است.»
وی تأکید کرد این حالت شتاب و بزدلی از سوی رژیمها، دولتها و رهبران، در خدمت تهاجم آمریکایی-اسرائیلی است که این ملت را هدف قرار میدهد.
وی افزود: «در برخی از کشورهای خلیج فارس، وضعیت به جایی رسیده است هر کسی که توییتی در ابراز همدردی با مردم فلسطین بنویسد، مجازات، زندانی و جریمه میشود.»