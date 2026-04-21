کمسیر انرژی اروپا:

تابستان آینده دشوار خواهد بود

اتحادیه اروپا اعلام کرد که تابستان آتی به شدت تحت تاثیر جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دن یورگنسن»، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، گفت که تابستان پیش رو به دلیل جنگ دشوار خواهد بود.

یورگنسن در بیانیه‌ای گفت که وزارتخانه او اقداماتی را به کشورهای عضو ارائه خواهد داد تا به آنها در مقابله با تاثیر کوتاه‌مدت جنگ، از جمله اختلالات طولانی‌مدت بازار، افزایش قیمت سوخت و کمبود احتمالی عرضه، کمک کند.

وی با بیان اینکه این اقدامات به برق‌رسانی و سوخت جت خواهد پرداخت، افزود: «کل کمیسیون باید در مورد ذخیره‌سازی گاز هماهنگی داشته باشد.

یورگنسن همچنین گفت که معتقد نیست مالیات بر درآمدهای بادآورده در سطح اروپا در حال حاضر ضروری باشد.

 

