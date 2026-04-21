به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مصر رایزنی‌هایی با ترکیه، پاکستان و عمان درخصوص روند مذاکرات ایران و امریکا داشت.

وزارت خارجه مصر بیان کرد که «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه این کشور تماس‌هایی با «بدر البوسعیدی» وزیر خارجه عمان، «محمد اسحاق دار» وزیر خارجه پاکستان و «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه برقرار کرد.

براساس بیانیه وزارت خارجه مصر، در این تماس‌ها آخرین تحولات اوضاع منطقه و تلاش‌ها برای مهار تنش در منطقه بررسی شد.

