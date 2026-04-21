بازداشت دهها کهنه سرباز آمریکایی معترض به جنگ علیه ایران
دهها کهنه سرباز آمریکایی معترض به جنگ علیه ایران بازداشت شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، گروهی از کهنه سربازان آمریکایی، از جمله برخی که به وضوح معلول بودند، روزگذشته -دوشنبه- در اعتراض به جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران دستگیر شدند.
بسیاری از این گروه حدود ۶۰ نفره از کهنه سربازان و اعضای خانوادههایشان با لباس نظامی در ساختمان اداری «کنون هاوس» جمع شده و در حالیکه با خونسردی به حالت آمادهباش ایستاده بودند، بنرهایی را که روی آنها نوشته شده بود «به جنگ علیه ایران پایان دهید» و «ما نمیتوانیم جنگ دیگری را تحمل کنیم» برافراشتند.
«مایک پریسنر»، مدیر اجرایی مرکز وجدان و جنگ، پیش از دستگیری در بیانیهای گفت: «این جنگ از قبل به شدت منفور بوده و در حال حاضر برای دولت ترامپ یک بحران است».
طبق اعلام این مرکز، تقریبا پنجاه معترض توسط پلیس کنگره ایالات متحده به دلیل نافرمانی مدنی دستگیر شدند.