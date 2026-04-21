به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، گروهی از کهنه سربازان آمریکایی، از جمله برخی که به وضوح معلول بودند، روزگذشته -دوشنبه- در اعتراض به جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران دستگیر شدند.

بسیاری از این گروه حدود ۶۰ نفره از کهنه سربازان و اعضای خانواده‌هایشان با لباس نظامی در ساختمان اداری «کنون هاوس» جمع شده و در حالی‌که با خونسردی به حالت آماده‌باش ایستاده بودند، بنرهایی را که روی آنها نوشته شده بود «به جنگ علیه ایران پایان دهید» و «ما نمی‌توانیم جنگ دیگری را تحمل کنیم» برافراشتند.

«مایک پریسنر»، مدیر اجرایی مرکز وجدان و جنگ، پیش از دستگیری در بیانیه‌ای گفت: «این جنگ از قبل به شدت منفور بوده و در حال حاضر برای دولت ترامپ یک بحران است».

طبق اعلام این مرکز، تقریبا پنجاه معترض توسط پلیس کنگره ایالات متحده به دلیل نافرمانی مدنی دستگیر شدند.

