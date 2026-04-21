ادعای رویترز: اوضاع خوب پیش میرود و مذاکرات طبق برنامه انجام میشود
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک منبع آگاه پاکستانی گفت که برنامه برای نشست میان ایران و آمریکا در اسلامآباد بهخوبی پیش میرود.
رویترز، به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داد: «در صورت دستیابی به توافق، ترامپ ممکن است حضوری یا آنلاین در این نشست شرکت کند.»
این منبع پاکستانی افزود: «همه چیز خوب پیش میرود و مذاکرات طبق برنامه پیش میرود.»
وی افزود: «برای شروع دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا از فردا، انگیزه وجود دارد.»