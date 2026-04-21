به گزارش ایلنا به نقل از السومریه‌نیوز، یک منبع آگاه اعلام کرده است که ائتلاف چارچوب شیعیان عراق در روز دوشنبه تصمیم گرفت تعیین نامزد خود برای پست نخست‌وزیری را به روز چهارشنبه موکول کند.

بر اساس این گزارش، قرار است گفت‌وگوها و رایزنی‌های داخلی درباره گزینه نهایی نخست‌وزیری امروز- سه‌شنبه- ادامه پیدا کند تا زمینه برای رسیدن به جمع‌بندی فراهم شود.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که «چارچوب هماهنگی» روز گذشته نشستی را برای تعیین نامزد نخست‌وزیری برگزار کرده بود؛ نشستی که پس از انتخاب رئیس‌جمهور جدید عراق در پارلمان و فعال شدن روند قانونی تشکیل دولت آینده برگزار شد.

