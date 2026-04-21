تأخیر دوباره در تصمیم «چارچوب هماهنگی» عراق؛ معرفی نامزد نخستوزیری به چهارشنبه موکول شد
ائتلاف «چارچوب هماهنگی» عراق بار دیگر تصمیمگیری درباره معرفی نامزد نخستوزیری را به تعویق انداخت و اعلام کرد این موضوع تا روز چهارشنبه آینده نهایی نخواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از السومریهنیوز، یک منبع آگاه اعلام کرده است که ائتلاف چارچوب شیعیان عراق در روز دوشنبه تصمیم گرفت تعیین نامزد خود برای پست نخستوزیری را به روز چهارشنبه موکول کند.
بر اساس این گزارش، قرار است گفتوگوها و رایزنیهای داخلی درباره گزینه نهایی نخستوزیری امروز- سهشنبه- ادامه پیدا کند تا زمینه برای رسیدن به جمعبندی فراهم شود.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که «چارچوب هماهنگی» روز گذشته نشستی را برای تعیین نامزد نخستوزیری برگزار کرده بود؛ نشستی که پس از انتخاب رئیسجمهور جدید عراق در پارلمان و فعال شدن روند قانونی تشکیل دولت آینده برگزار شد.