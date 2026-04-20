یک عکس، یک پیام سیاسی؛ رقابت خاموش عربستان و امارات دوباره آشکار شد
یک تصویر ساده در حاشیه یک نشست دیپلماتیک در ترکیه، بهانهای شد تا دوباره بحث درباره سردی روابط ریاض و ابوظبی و رقابتهای زیرپوستی آنها در منطقه بالا بگیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رایالیوم، در ماههای اخیر دوباره نشانههایی از سردی و رقابت پنهان میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی در فضای سیاسی و رسانهای منطقه دیده میشود؛ موضوعی که باعث شده برخی رفتارهای دیپلماتیک نیز با حساسیت بیشتری تفسیر شوند.
در یکی از تازهترین موارد، انتشار ویدیویی از حاشیه یک نشست در ترکیه توجه رسانهها را جلب کرد؛ جایی که وزیر خارجه عربستان هنگام عکس دستهجمعی، بهجای ایستادن کنار مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، به سمت وزیر خارجه قطر حرکت میکند. همین حرکت ساده در فضای سیاسی منطقه بهعنوان نشانهای معنادار تلقی و بهسرعت بازتاب گستردهای پیدا کرد.
نکته قابل توجه این بود که این تصویر از سوی رسانه رسمی سعودی نیز منتشر شد؛ موضوعی که برخی تحلیلگران آن را اتفاقی نمیدانند و آن را در چارچوب پیامهای حسابشده سیاسی تفسیر میکنند. در مقابل، طرف اماراتی واکنش مستقیم و تند نشان نداد، اما برخی چهرههای نزدیک به ساختار سیاسی ابوظبی به شکل غیرمستقیم به رعایتنشدن پروتکلهای دیپلماتیک اشاره کردند؛ کنایهای که به وزیر خارجه عربستان نسبت داده شد.
این فضای تنشآلود در حالی شکل گرفته که روابط دو کشور طی سالهای گذشته بارها دچار نوسان شده است؛ از همکاریهای مقطعی تا اختلافنظرهای جدی در پروندههای منطقهای. هرچند در مقاطعی تلاشهایی برای کاهش تنش و هماهنگی سیاسی انجام شده، از جمله تماسهای سطح بالا میان رهبران دو کشور، اما اختلافات زیرسطحی همچنان باقی مانده است.
در حوزه میدانی، مهمترین نقاط اختلاف همچنان به پرونده یمن برمیگردد؛ جایی که دو کشور دیدگاههای متفاوتی درباره ساختار قدرت آینده و نقش بازیگران محلی دارند. این تفاوت رویکرد در برخی دیگر از بحرانهای منطقهای مانند سودان و سومالی نیز قابل مشاهده است و هر طرف تلاش میکند نفوذ خود را در معادلات محلی تثبیت کند.
در کنار این موارد، رقابت اقتصادی و سیاسی در کشورهایی مانند پاکستان نیز بهعنوان یکی دیگر از عرصههای اثرگذاری دو طرف مطرح است؛ بهویژه در حوزه حمایتهای مالی و نقشآفرینی در اقتصاد این کشور.
در مجموع، هرچند سطح روابط رسمی میان ریاض و ابوظبی همچنان در قالب همکاریهای منطقهای حفظ شده، اما مجموعهای از اختلافات سیاسی و رقابتهای ژئوپلیتیکی باعث شده این رابطه بیش از گذشته پیچیده و چندلایه به نظر برسد؛ بهگونهای که حتی یک تصویر در یک نشست دیپلماتیک نیز میتواند به موضوعی بحثبرانگیز در سطح منطقه تبدیل شود.