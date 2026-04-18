مقام‌ پنتاگون: اروپا باید مسئولیت حمایت از اوکراین را بر عهده بگیرد

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «البریج کولبی»، معاون وزیر دفاع ایالات متحده در امور سیاسی، از متحدان ایالات متحده خواست تا مسئولیت حمایت از اوکراین را بر عهده بگیرند.

وی تأکید کرد که ادامه کمک به کی‌یف نباید به واشنگتن وابسته باشد.

پولیتیکو به نقل از کولبی نوشت که حمایت آینده از اوکراین نباید به کمک‌های مالی بزرگ ایالات متحده وابسته باشد و از متحدان خواست تا تولید و عرضه سلاح به کی‌یف را تأمین مالی کنند.

