مصر:
شدیدا برای توافق صلح آمریکا و ایران تلاش میکنیم
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزیر خارجه مصر گفت که این کشور و پاکستان «به شدت» برای توافق صلح آمریکا و ایران تلاش میکنند.
«بدر عبدالعاطی»، وزیر امور خارجه مصر، گفت مصر و پاکستان به عنوان میانجی «به شدت» تلاش میکنند تا «توافق نهایی بین ایالات متحده و ایران» حاصل شود.
عبدالعاطی در مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه گفت: «ما امیدواریم که در روزهای آینده این کار را انجام دهیم.»
وی خاطرنشان کرد که «نه تنها ما در منطقه، بلکه تمام جهان از ادامه این جنگ رنج میبرد.»
وی افزود: «ما به شدت برای پیشرفت تلاش میکنیم.»