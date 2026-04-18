در تلاش برای کاهش شکاف میان ایران و آمریکا هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «محمد اسحاق دار»، معاون نخست وزیر و وزیرخارجه پاکستان امروز -شنبه- گفت که اسلام آباد در حال تلاش برای کاهش شکاف میان ایران و آمریکا است.

اسحاق دار گفت: «لبنان یکی از نقاط اصلی اختلاف بین ایالات متحده و ایران است.واشنگتن و تهران در مذاکرات اسلام آباد به دستیابی به توافق بسیار نزدیک بودند».

وی افزود: «ما در تلاش برای کاهش شکاف بین ایالات متحده و ایران هستیم».

