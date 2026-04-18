به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزیر خارجه ترکیه برنامه دارد تا امروز -شنبه- با همتای روس خود دیدار کند.

منبع دیپلماتیک ترکیه‌ای اعلام کرد که «هاکان فیدان»، وزیرخارجه ترکیه برنامه دارد تا اواخر امروز -شنبه- با «سرگئی لاوروف»، همتای روس خود، در حاشیه مجمع دیپلماتیک آنتالیا دیدار کند.

این منبع اعلام کرد: «هاکان فیدان وزیرخارجه ترکیه برنامه دارد تا در تاریخ هجدهم آپریل با سرگئی لاوروف وزیرخارجه روسیه دیداری دوجانبه داشته باشد».

