رئیسجمهور لبنان: مذاکرات مستقیم با اسرائیل «حساس و سرنوشتساز» است
همزمان با اجرای آتشبس میان اسرائیل و حزبالله، بیروت از آغاز مرحلهای جدید و «حساس» در مذاکرات مستقیم با تلآویو خبر داده است؛ مذاکراتی که به گفته رئیسجمهور لبنان، سرنوشتساز خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، مذاکرات با اسرائیل را «حساس و سرنوشتساز» توصیف کرد.
این اظهارات امروز- جمعه- و یک روز پس از اعلام دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره توافق آتشبس میان اسرائیل و حزبالله مطرح شد؛ توافقی که بر اساس آن، قرار است جوزف عون و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل طی روزهای آینده در کاخ سفید دیدار کنند.
عون در بیانیهای اعلام کرد: «مذاکرات مستقیم حساس و سرنوشتساز است و آتشبس، مقدمهای برای ادامه این روند محسوب میشود؛ مسیری که مورد حمایت داخلی و خارجی قرار دارد.»
وی همچنین بار دیگر بر مواضع لبنان تأکید کرد و خواستار تثبیت آتشبس، خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق اشغالی جنوب لبنان، آزادی اسرا و رسیدگی به اختلافات مرزی معلق شد.
بر اساس این گزارش، توافق آتشبس که مدت آن ۱۰ روز اعلام شده، از بامداد جمعه اجرایی شده است.
در متن این توافق که توسط وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، هیچ اشارهای به خروج اسرائیل از مناطقی که در جریان جنگ اشغال کرده، نشده است؛ موضوعی که میتواند در ادامه روند مذاکرات و اجرای توافق، محل اختلاف و چالش جدی میان طرفها باشد.