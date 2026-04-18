به گزارش ایلنا، بر اساس تحلیل بصری و اندازه‌گیری جغرافیایی انجام‌شده توسط واحد منابع باز شبکه الجزیره، این ناو در حال حاضر در فاصله حدود ۱۱۰ کیلومتری از سواحل مصر و نزدیک به ۳۰۰ کیلومتری از سواحل فلسطین اشغالی قرار دارد.

بر اساس این گزارش، ناو هواپیمابر «جرالد فورد» حدود ۱۰ ماه است که به استقرار نظامی خود در مناطق مختلف ادامه می‌دهد؛ موضوعی که هم‌زمان با افزایش تنش‌ها و استنفار نظامی آمریکا در چندین جبهه رخ داده و به گفته منابع رسانه‌ای، منجر به ثبت یک رکورد بی‌سابقه در تاریخ دریایی این کشور پس از جنگ ویتنام شده است.

این گزارش‌ها حاکی است مدت حضور این ناو در دریا به ۲۹۵ روز رسیده که از رکورد قبلی ۲۹۴ روزه ناو «ابراهام لینکلن» در سال ۲۰۲۰، مربوط به دوران همه‌گیری کرونا، فراتر رفته است.

برخی رسانه‌های آمریکایی نیز اعلام کرده‌اند که این طولانی‌ترین استقرار یک ناو هواپیمابر در ۵۰ سال گذشته محسوب می‌شود.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که ناو «جرالد آر. فورد» در جریان این استقرار طولانی، در عملیات‌های نظامی آمریکا از جمله عملیات علیه ونزوئلا و همچنین جنگ ۴۰ روزه علیه ایران مشارکت داشته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده استفاده گسترده از این ناو در سناریوهای مختلف عملیاتی عنوان شده است.

گفتنی است این ناو که بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر جهان به شمار می‌رود، در ژوئیه ۲۰۱۷ وارد خدمت شده و هزینه ساخت آن حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است. این ناو مجهز به سامانه پرتاب الکترومغناطیسی، دو رآکتور هسته‌ای و تجهیزات پیشرفته رزمی است و توان حمل بیش از ۷۵ فروند هواپیما را دارد.

در همین زمینه، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که نیروهای این کشور در وضعیت استقرار پیشرفته قرار داشته و در سراسر خاورمیانه از آمادگی کامل عملیاتی برخوردار هستند.

انتهای پیام/