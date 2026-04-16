رویترز مدعی شد:

اختلافات اساسی بر سر مسئله هسته‌ای ایران همچنان پابرجاست

خبرگزاری رویترز به نقل زا یک مقام ایران مدعی شد که اختلافات اساسی میان تهران و واشنگتن بر سر مسئله هسته‌ای ایران همچنان پابرجا است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی مدعی شد که  اختلافات اساسی میان ایران و آمریکا  بر سر مسئله هسته‌ای تهران همچنان پابرجا است.

رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی مدعی شد: «اگرچه ایران و آمریکا در مذاکرات پیشرفت‌هایی داشته‌اند، اما اختلافات اساسی بین این دو کشور در مورد مسئله هسته‌ای همچنان پابرجاست».

به گزارش رویترز، این مقام گفت که سفر روزگذشته -چهارشنبه- فرمانده ارتش پاکستان به تهران به کاهش اختلافات در برخی زمینه‌ها کمک کرده است، اما سرنوشت اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالای ایران و مدت زمان محدودیت‌های هسته‌ای آن همچنان حل نشده است.

