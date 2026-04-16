به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی مدعی شد که اختلافات اساسی میان ایران و آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای تهران همچنان پابرجا است.

رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی مدعی شد: «اگرچه ایران و آمریکا در مذاکرات پیشرفت‌هایی داشته‌اند، اما اختلافات اساسی بین این دو کشور در مورد مسئله هسته‌ای همچنان پابرجاست».

به گزارش رویترز، این مقام گفت که سفر روزگذشته -چهارشنبه- فرمانده ارتش پاکستان به تهران به کاهش اختلافات در برخی زمینه‌ها کمک کرده است، اما سرنوشت اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالای ایران و مدت زمان محدودیت‌های هسته‌ای آن همچنان حل نشده است.

