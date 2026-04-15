۷ خروجی نشست واشنگتن؛ از آغاز مذاکرات مستقیم تا طرح خلع سلاح حزبالله
نشست نمایندگان لبنان و رژیم صهیونیستی با حضور آمریکا در واشنگتن، به توافق بر سر ۷ محور کلیدی منجر شد؛ از آغاز مذاکرات مستقیم و بحث آتشبس گرفته تا طرح خلع سلاح حزبالله و تثبیت نقش انحصاری واشنگتن در روند میانجیگری.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، در پی برگزاری نشستی حدود دو ساعت و نیم در واشنگتن با میزبانی ایالات متحده، نمایندگان لبنان و رژیم صهیونیستی بر سر آغاز مذاکرات مستقیم در آینده به توافق رسیدند؛ هرچند زمان و مکان این مذاکرات هنوز تعیین نشده است. این گفتوگوها همزمان با تشدید حملات اسرائیل در خاک لبنان انجام شد و از سوی رسانهها بهعنوان نخستین تماس سطح بالا میان دو طرف از سال ۱۹۹۳ توصیف شده است.
این نشست سهجانبه با حضور نمایندگان لبنان، اسرائیل و آمریکا در مقر وزارت خارجه آمریکا برگزار شد و به گفته منابع رسمی، هدف آن بررسی امکان دستیابی به آتشبس و توقف درگیریها بوده است.
ترکیب هیأتها
در این نشست، ندا حماده معوض سفیر لبنان در آمریکا، یحئیل لایتر سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا حضور داشتند. همچنین میشل عیسی سفیر آمریکا در لبنان و مایکل نیدهام مشاور وزارت خارجه آمریکا نیز در جلسه شرکت کردند.
۷ محور و نتیجه اصلی مذاکرات
بر اساس بیانیه مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین اعلام وزارت خارجه آمریکا، مهمترین نتایج این نشست به شرح زیر است:
۱- توافق بر آغاز مذاکرات مستقیم:
طرفین با شروع مذاکرات مستقیم در زمان و مکان نامشخص موافقت کردند؛ اقدامی که بهعنوان گام اولیه در مسیر گفتوگوهای سیاسی تلقی میشود.
۲- تأکید بر حق دفاع اسرائیل:
آمریکا بار دیگر بر حق رژیم صهیونیستی برای دفاع از خود در برابر حزبالله تأکید کرد؛ موضوعی که با انتقادات گسترده در منطقه همراه است.
۳- طرح موضوع خلع سلاح حزبالله:
اسرائیل اعلام کرده در چارچوب همکاری با دولت لبنان، موضوع «خلع سلاح گروههای غیردولتی» را دنبال خواهد کرد.
۴- حمایت از انحصار سلاح در دست دولت لبنان:
واشنگتن از برنامههای دولت لبنان برای انحصار استفاده از قدرت نظامی و کاهش نفوذ آنچه «نفوذ بیش از حد ایران» خوانده شده، حمایت کرده است.
۵- چشمانداز توافق گستردهتر:
طرف آمریکایی ابراز امیدواری کرده که این گفتوگوها فراتر از توافق آتشبس ۲۰۲۴ پیش رفته و به یک چارچوب پایدارتر منتهی شود.
۶- موضوع بازسازی لبنان:
در این مذاکرات تأکید شده که در صورت پیشرفت روند سیاسی، امکان گشایش مسیر کمکهای بینالمللی برای بازسازی لبنان فراهم خواهد شد.
۷- انحصار میانجیگری آمریکا:
واشنگتن اعلام کرده هرگونه توافق نهایی باید صرفاً با میانجیگری آمریکا میان دو دولت لبنان و اسرائیل حاصل شود و از مسیرهای جایگزین بینالمللی جلوگیری شود.
مواضع طرفین
سفیر لبنان در واشنگتن این نشست را مثبت ارزیابی کرده و بر ضرورت اجرای کامل توافق آتشبس نوامبر ۲۰۲۴ تأکید کرده است. وی همچنین بر حفظ تمامیت ارضی لبنان، بازگشت آوارگان و کاهش بحران انسانی تأکید داشته است.
در مقابل، سفیر رژیم صهیونیستی مدعی شد گفتوگوها «بسیار مثبت» بوده و هدف مشترک، بهزعم او، «تضعیف حزبالله و تغییر وضعیت مرزها» است. او همچنین مدعی شد لبنان تمایل بیشتری برای خلع سلاح حزبالله نشان داده و این وضعیت را «فرصتی تاریخی» توصیف کرد.
در همین حال، برخی رسانههای اسرائیلی این مذاکرات را صرفا ابزاری برای خرید زمان و ادامه عملیات نظامی توصیف کردهاند. همچنین حزبالله لبنان هرگونه مذاکره مستقیم را «تسلیم و عبث» دانسته و بر لزوم توقف کامل حملات، خروج نیروهای اشغالگر و آزادی اسرا تأکید کرده است.
همزمان با برگزاری این نشست، گزارشها از ادامه حملات سنگین هوایی و توپخانهای اسرائیل به مناطق مختلف لبنان و نیز پاسخهای موشکی حزبالله حکایت دارد؛ وضعیتی که نشان میدهد میدان نبرد همچنان در کنار دیپلماسی فعال است و سطح تنشها کاهش نیافته است.