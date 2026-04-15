اروپا در پی «ائتلاف بدون آمریکا» برای کنترل تنگه هرمز/ هیچ ماموریتی بدون تایید ایران پیش نخواهد رفت

به گزارش ایلنا، در پی تحولات اخیر و پیامدهای جنگ، روزنامه «وال‌استریت ژورنال» به نقل از مقامات اروپایی مدعی شد که برخی کشورهای اروپایی در حال تدوین طرحی برای دوران پس از جنگ ایران هستند که هدف آن تشکیل ائتلافی گسترده، بدون حضور ایالات متحده، به‌منظور بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است.

بر اساس این گزارش، کشتی‌های اروپایی که قرار است در مأموریت تأمین امنیت تردد دریایی در این گذرگاه راهبردی مشارکت داشته باشند، تحت فرماندهی آمریکا عمل نخواهند کرد؛ موضوعی که نشان‌دهنده تلاش اروپا برای کاهش وابستگی به واشنگتن در مسائل امنیتی حساس ارزیابی می‌شود.

طبق این گزارش ادعایی وال‌استریت ژورنال، این ابتکار در درجه نخست با هدف اطمینان‌بخشی به شرکت‌های کشتیرانی و ترغیب آن‌ها به استفاده مجدد از تنگه هرمز پس از پایان درگیری‌ها طراحی شده است؛ هرچند منابع غربی اذعان دارند که بازگشت کامل اعتماد به این مسیر حیاتی زمان‌بر خواهد بود.

در همین راستا، یک مقام ارشد آلمانی اعلام کرده که برلین «به احتمال زیاد» به این ابتکار خواهد پیوست. همچنین فرانسه و بریتانیا تحرکات دیپلماتیک خود را گسترش داده و از چین و هند برای حضور در نشستی در پاریس با محوریت امنیت تنگه هرمز دعوت کرده‌اند؛ هرچند هنوز موضع پکن و دهلی‌نو در این خصوص مشخص نیست.

در عین حال، برخی دیپلمات‌های فرانسوی بر این باورند که حضور مستقیم آمریکا در چنین سازوکاری می‌تواند از میزان پذیرش آن نزد تهران بکاهد. از سوی دیگر، مقامات بریتانیایی هشدار داده‌اند که کنار گذاشتن واشنگتن ممکن است خشم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را برانگیزد و در نهایت دامنه و اثرگذاری این ابتکار را محدود کند.

پیش‌تر نیز اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، نسبت به پیامدهای منفی تداوم انسداد تنگه هرمز هشدار داده و بر لزوم تضمین آزادی کشتیرانی بین‌المللی تأکید کرده بود. وی همچنین تصریح کرده که هرگونه توافق آینده باید جامع بوده و علاوه بر مسئله تردد دریایی، نگرانی‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را نیز در بر بگیرد.

