خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار تند مسکو به تل‌آویو درباره حمله به نیروگاه بوشهر

کد خبر : 1773303
لینک کوتاه کپی شد.

منابع عبری از هشدار شدیداللحن روسیه به اسرائیل در پی حملات به این رژیم به نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران، خبر دادند.

به گزارش ایلنا، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی به نقل از منابع خود گزارش داد که روسیه در پی حملات اسرائیل به نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران، پیام تند و هشدارآمیزی را به تل‌آویو ارسال کرده است.

بر اساس این گزارش، مسکو هشدار داده است که این حملات می‌تواند جان کارکنان روسی مستقر در این نیروگاه را به خطر بیندازد؛ موضوعی که در شرایط افزایش تنش‌ها پیرامون تأسیسات هسته‌ای ایران، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

