به گزارش ایلنا، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی به نقل از منابع خود گزارش داد که روسیه در پی حملات اسرائیل به نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران، پیام تند و هشدارآمیزی را به تل‌آویو ارسال کرده است.

بر اساس این گزارش، مسکو هشدار داده است که این حملات می‌تواند جان کارکنان روسی مستقر در این نیروگاه را به خطر بیندازد؛ موضوعی که در شرایط افزایش تنش‌ها پیرامون تأسیسات هسته‌ای ایران، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است.

