مقام آمریکایی: ایران درخواست برای توقف غنیسازی اورانیوم را رد کرد
یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد که ایران پیشنهاد ایالات متحده برای توقف غنیسازی اورانیوم و برچیدن تأسیسات اصلی هستهای را نپذیرفته و همچنین با قطع حمایت مالی از گروههای منطقهای و باز کردن کامل تنگه هرمز مخالفت کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک مسؤول بلندپایه در دولت آمریکا گفت ایران درخواست واشنگتن برای توقف عملیات غنیسازی اورانیوم و برچیدن تأسیسات کلیدی مرتبط با این برنامه را رد کرده است.
این مقام آمریکایی افزود، جمهوری اسلامی ایران همچنین تمایلی به پذیرش پیشنهاد قطع حمایت مالی از جنبشهای حماس، حزبالله و گروههای الحوثی یمن نشان نداده و از باز کردن کامل تنگه هرمز خودداری کرده است.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با اشاره به ادامه فشارهای سیاسی و اقتصادی بر تهران مدعی شد که «ایرانیها در نهایت به میز مذاکره بازگردند و هر آنچه ایالات متحده میخواهد، در اختیارش قرار دهند.»