ترامپ مدعی صدور دستور محاصره دریایی تنگه هرمز شد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده، مدعی شد که محاصره دریایی تنگه هرمز به‌زودی آغاز می‌شود.

وی طی ادعایی واهی با صدور دستوری اضطراری به نیروی دریایی این کشور، فرمان محاصره کامل دریایی تنگه هرمز را صادر کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش اجرایی فرمان خود، مدعی شد که به نیروی دریایی ایالات متحده دستور داده تا فرآیند جلوگیری از ورود و خروج تمامی شناورها به تنگه هرمز را به‌صورت فوری آغاز کنند.

