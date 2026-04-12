نتانیاهو مذاکره با لبنان را مشروط کرد

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دو شرطِ خلع کامل سلاح حزب‌الله و دستیابی به «توافق صلح واقعی و پایدار» را شروط هرگونه مذاکره با لبنان اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد که با آغاز مذاکرات مستقیم با لبنان موافقت کرده است. وی با اشاره به اینکه طرف لبنانی چندین بار طی ماه گذشته برای این منظور با اسرائیل تماس گرفته که سابقه‌ای نداشته، اظهار داشت که با دو شرط روشن با این اقدام موافقت کرده است: اول، خلع سلاح کامل حزب‌الله، و دوم، دستیابی به «پیمان صلحی واقعی که نسل‌ها پابرجا بماند».

نتانیاهو این مواضع را با این ادعا که «اسرائیل از قدرت فزاینده‌ای در منطقه برخوردار می‌شود» توجیه کرد و تاکید نمود که «قدرت، دیگران را به سمت ما جذب می‌کند».

این موضع‌گیری در حالی است که ارتش اسرائیل به حملات خشن و مکرر به سرزمین لبنان ادامه می‌دهند. 

منابع اسرائیلی می‌گویند هرگونه آتش‌بس فراگیر در لبنان در گروِ اولا حل و فصل پرونده ایران  است و هیچ توافق موقتی تا قبل از دستیابی به نتایج ملموس و رضایت‌بخش از مذاکرات جاری آمریکا و ایران در اسلام‌آباد پذیرفته نخواهد شد.

