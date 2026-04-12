به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» در گزارشی نوشت، تل‌آویو از شکست مذاکرات میان ایالات متحده و ایران شگفت‌زده نشده و معتقد است که تهران در گفت‌وگوهای انجام‌شده در پاکستان هیچ‌گونه انعطافی از خود نشان نداده و عملا فضای مانور را از طرف آمریکایی سلب کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است که اکنون «توپ در زمین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا» قرار دارد و هیأتی آمریکایی به ریاست جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، قرار است به واشنگتن بازگردد تا گزارشی از نتایج و برداشت‌های خود از مذاکرات ارائه کند. این گزارش قرار است مبنای تصمیم‌گیری‌های بعدی کاخ سفید باشد.

یدیعوت آحارونوت همچنین به اختلاف‌نظرهایی در داخل ساختار تصمیم‌سازی آمریکا اشاره کرده و نوشته است که بخشی از مشاوران ترامپ و همچنین معاون او، چندان تمایلی به بازگشت به مسیر نظامی ندارند و احتمالا توصیه خواهند کرد فرصت دیگری به روند مذاکرات داده شود؛ با این امید که طرف پاکستانی بتواند ایران را به انعطاف‌پذیری بیشتر ترغیب کند.

با این حال، این رسانه عبری فهرستی از گزینه‌های روی میز را نیز مطرح کرده است؛ از جمله اعمال محاصره علیه ایران، ازسرگیری حملات هوایی با همکاری اسرائیل و تمرکز بر زیرساخت‌های انرژی و ملی ایران با هدف تضعیف توان بازسازی اقتصادی، و در نتیجه تسریع روند فروپاشی داخلی و افزایش فشارهای اجتماعی. همچنین از گزینه‌هایی مانند عملیات زمینی در تنگه هرمز، اشغال جزیره خارک و اجرای عملیات نظامی برای خارج‌سازی اورانیوم غنی‌شده نیز نام برده شده است.

در بخش دیگری از این گزارش ادعا شده است که ارتش آمریکا خود را برای تمامی این سناریوها آماده می‌کند و در اسرائیل نیز روند آماده‌سازی برای احتمال بازگشت سریع به درگیری‌ها در جریان است. همچنین تأکید شده که سطح هماهنگی میان تل‌آویو و واشنگتن در بالاترین سطح قرار دارد؛ چه در سطح رهبران سیاسی یعنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو و چه در سطح نهادهای نظامی و اطلاعاتی دو طرف.

یدیعوت آحارونوت در پایان مدعی شده است که در اسرائیل نسبت به خط سختگیرانه هیأت آمریکایی در مذاکرات پاکستان رضایت وجود دارد و نگاه دو طرف نسبت به خطوط قرمز در قبال ایران تا حد زیادی همسو شده است. به نوشته این رسانه، تل‌آویو و واشنگتن بر این دیدگاه اشتراک نظر دارند که «عدم توافق بد، بهتر از توافقی بد» است و همین رویکرد مبنای سیاست فعلی در قبال مذاکرات عنوان شده است.

