وزیر خارجه پاکستان:
به تلاش برای توافق بین ایران و آمریکا ادامه میدهیم
همزمان با پایان بینتیجه مذاکرات واشنگتن و تهران در اسلامآباد، وزیر خارجه پاکستان ابراز امیدواری کرد که به کشور به تلاش برای توافق بین ایران و آمریکا ادامه میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، محمد اسحاق، وزیر خارجه پاکستان گفت: اسلامآباد به تلاش های لازم برای دستیابی به توافق میان طرفین آمریکایی و ایرانی ادامه خواهد داد.
او همچنین تأکید کرد که کشورش به تلاش برای تسهیل نزدیکشدن دیدگاههای طرفهای آمریکایی و ایرانی ادامه خواهیم داد.