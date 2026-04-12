طرح پاکستان برای حل بحران تنگه هرمز
یک منبع دیپلماتیک پاکستانی اعلام کرد پاکستان که میزبان مذاکرات مستقیم میان آمریکا و ایران است، طرحی را برای انجام گشتهای مشترک در تنگه هرمز پیشنهاد کرده است.
به گزارش ایلنا، این منبع در گفتوگو با شبکه الجزیره تأکید کرد هدف این پیشنهاد، ساماندهی و تنظیم تردد دریایی در این آبراه راهبردی است.
بهگفته او، هیئت پاکستانی نیز در مذاکرات مستقیم میان آمریکا و ایران حضور داشته است.
پیشتر یک منبع آگاه ایرانی در روند گفتوگوها گفته بود که «مطالبات بیش از حد» آمریکا در پروندههای مختلف، بهویژه موضوع تنگه هرمز، تاکنون مانع دستیابی به چارچوبی مشترک برای ادامه مذاکرات شده است.
در همین حال، سپاه پاسداران اعلام کرد تنها کشتیهای غیرنظامی اجازه عبور از تنگه هرمز را دارند و این موضوع طبق ضوابط و معیارهای مشخص صورت میگیرد.
سپاه پاسداران در بیانیهای که بامداد یکشنبه منتشر شد، هشدار داد هرگونه تلاش شناورهای نظامی برای عبور از تنگه هرمز با «پاسخی قاطع و سخت» مواجه خواهد شد.