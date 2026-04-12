به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانه‌های آمریکایی از ادامه اختلافات میان تهران و واشنگتن بر سر تنگه هرمز خبر دادند‌.

سی‌ان‌ان، به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات گزارش داد که ایالات متحده درخواست‌های غیرقابل قبولی در مورد تنگه هرمز مطرح کرده است.

نیویورک تایمز نیز به نقل از مقامات ایرانی گزارش داد که تنگه هرمز یک نقطه عطف اصلی در مذاکرات است.

شبکه سی‌ان‌ان، به نقل از منابع پاکستانی گزارش داد که مذاکرات به طور مثبت پیشرفت می‌کند، اما در مورد کنترل تنگه هرمز بن‌بست همچنان پابرجاست.

واشنگتن پست، به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داد که مذاکرات تا حد زیادی مثبت است اما فراز و نشیب‌هایی را تجربه کرده است.

این در حالی است که فاکس نیوز، به نقل از منابع آگاه گزارش داد که در صورت دستیابی به توافق امشب بین هیئت‌های آمریکایی و ایرانی، احتمالاً یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/