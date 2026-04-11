جان کری:

تمام روسای جمهور پیشین آمریکا در مقابل فشار نتانیاهو برای حمله به ایران مقاومت کردند

تمام روسای جمهور پیشین آمریکا در مقابل فشار نتانیاهو برای حمله به ایران مقاومت کردند
وزیر خارجه پیشین ایالات متحده گفت که تمامی روسای جمهور پیشین ایالات متحده در مقابل فشار نخست وزیر رژیم صهیونیست برای حمله ایران مقاومت کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «جان کری»، وزیرخارجه پیشین ایالات متحده گفت «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بارها روسای جمهور آمریکا را برای حمله به ایران تحت فشار قرار داده، اما تنها «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور کنونی با این اقدام موافقت کرده است.

وزیر خارجه سابق آمریکا گفت: «نخست وزیر اسرائیل بارها از دولت‌های آمریکا خواسته بود که به ایران حمله نظامی کنند، اما روسای جمهور قبلی از این کار خودداری کردند».

کری در مصاحبه‌ای با جن ساکی در برنامه «بریفینگ» در روزگذشته -جمعه-، با بیان اینکه در مذاکرات زیادی با نتانیاهو شرکت داشته، گفت: «او می‌خواست ما حمله کنیم».

کری با بیان اینکه نخست وزیر رژیم صهیونیستی  این پیشنهاد را مستقیما به «باراک اوباما»، رئیس جمهور سابق، ارائه کرد، اظهار داشت: «رئیس جمهور اوباما امتناع کرد. رئیس جمهور جو بایدن امتناع کرد. رئیس جمهور جورج دبلیو بوش امتناع کرد».

وی افزود : «بدیهی است که تنها رئیس جمهوری که با این موضوع موافقت کرده، رئیس جمهور ترامپ است».

 

