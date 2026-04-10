به گزارش ایلنا به نقل از النشره، شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، اعلام کرد که مذاکرات حیاتی میان مقامات ارشد ایران و آمریکا فردا (شنبه) در اسلام‌آباد آغاز خواهد شد.

شریف با اشاره به اهمیت این گفت‌وگوها، این مرحله از مذاکرات را «سرنوشت‌ساز» توصیف کرد و افزود: «یا شاهد موفقیت در دستیابی به آتش‌بس دائم خواهیم بود، یا این تلاش‌ها به شکست خواهد انجامید.»

او در ادامه گفت: برای مهار شعله‌های جنگ، فیلد مارشال عاصم منیر، نقشی ایفا کرد که همواره در یادها خواهد ماند. توافق بر سر آتش‌بس موقت حاصل شده است، اما مرحله دشوار، دستیابی به آتش‌بس کامل است.

نخست‌وزیر پاکستان همچنین گفت: برای موفقیت این مذاکرات، از مسلمانان می‌خواهیم دعا کنند تا جان انسان‌های بی‌گناه حفظ شود و صلح برقرار گردد.

