انتقادهای تند در آمریکا از نتانیاهو: او درصدد برهم زدن آتشبس با ایران است
پایگاه خبری آمریکایی «اینترسپت» در گزارشی با انتقاد از نخستوزیر رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که او برای ناکام گذاشتن آتشبس میان واشنگتن و تهران و سنگاندازی در مسیر مذاکرات این دو طرف در اسلامآباد، تلاش میکند.
به گزارش ایلنا، اینترسپت نوشت: آتشبسی که دونالد ترامپ سهشنبه شب اعلام کرد و مقامات ایرانی نیز آن را تأیید نمودند، در آستانه فروپاشی است. اگر همهچیز طبق میل نتانیاهو پیش برود، این آتشبس بهزودی پایان خواهد یافت.»
به نوشته اینترسپت، نتانیاهو حتی در سخنرانیهای علنی خود تأکید میکند که «درگیری هنوز به پایان نرسیده است، اقدامات کنونی (آتشبس و مذاکرات) صرفا موقتی است و تمامی اهداف (اسرائیل) محقق خواهد شد.»
اینترسپت تصریح میکند: «اکنون که تلاشهای آمریکا برای خروج از جنگ با ایران تضعیف شده، نتانیاهو بار دیگر در نقش همیشگی خود یعنی “عامل بیثباتی” برای هرگونه تنشزدایی میان واشنگتن و تهران ظاهر شده است.»
ترامپ از وضعیت خسته شده است
در همین راستا، تحلیلگر مسائل نظامی روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» نوشت: «شهروندان اسرائیل، ایران و کشورهای حاشیه خلیجفارس، پس از مدتی بمباران، نفس راحتی کشیدهاند. دونالد ترامپ که خود آتش این جنگ را شعلهور کرده بود، اکنون پیامهای روشنی مبنی بر تمایلش برای پایان دادن به آن ارسال میکند.»
این تحلیلگر افزود: «به نظر میرسد ترامپ از این وضعیت خسته شده است. او تا جایی که برایش ممکن باشد، آماده است دخالتهای خود در منطقه را کاهش دهد؛ مشروط بر آنکه بتواند این مانور چهلروزه را بهعنوان یک “پیروزی درخشان“ جلوه دهد، فارغ از اینکه در واقعیت چه رخ داده است.»
شکستِ روایتهای نظامی؛ اسرائیل به مثابه یک «پیمانکار دستدوم»
تحلیلگر هاآرتص در ادامه به فریبکاری رژیم و ارتش اسرائیل در روایت جنگ برای افکار عمومی اشاره کرد و گفت: «اولا مشخص شد که این کارزار نظامی، جنگی میان اسرائیل و آمریکا در جایگاهی برابر نبود؛ بلکه آمریکاییها رهبری آن را بر عهده داشتند و اسرائیل عملا به مثابه یک پیمانکار فرعیِ مشتاق عمل میکرد.»
وی افزود: «ثانیا، شکافی عمیق و تقریبا غیرقابلحل میان رویکردهای سیاسی و امنیتی دو طرف وجود داشت. جنگ عملا در مرحله دوم خود متوقف شد؛ درست زمانی که سپاه پاسداران ایران با استفاده از نیروی نظامی کوچک خود، تنگه هرمز را بست.»
به گفته او: «این اقدام فورا نتیجه نداد، اما تهران دریافت که این روش کارساز است: بازارهای جهانی متلاطم شد، عرضه انرژی مختل گشت و فشار بر ترامپ افزایش یافت. در نهایت مشخص شد که بستن تنگه هرمز، موفقترین اقدام ایرانیها در این جنگ بوده است.»
افول جایگاه اسرائیل در افکار عمومی آمریکا
این گزارش در پایان خاطرنشان میکند که اتحادیه اروپا معتقد است بحران اقتصادی قریبالوقوع جهانی، ترامپ را به سمت آتشبس سوق داده است. علاوه بر این، ترس از تلفات نظامی و واکنش افکار عمومی آمریکا به هرگونه عملیات زمینی، از دیگر محرکهای ترامپ برای توقف جنگ بود.
این تحلیلگر در انتها تأکید کرد: «در کنار هزینه سنگین جانی و اقتصادی که پرداخت شد، مشکل بسیار مهمتری در حال ظهور است: آینده روابط اسرائیل و آمریکا. نظرسنجیهای نگرانکننده و تحقیقات مفصل نیویورکتایمز درباره تأثیرگذاری نتانیاهو بر ترامپ پیش از آغاز جنگ، نشان میدهد که جایگاه اسرائیل در نزد افکار عمومی آمریکا بهشدت آسیب دیده است. شاید پایان دادن به جنگ در مقطع کنونی، بدون اینکه آمریکا خسارتهای سنگینی متحمل شده باشد، بتواند تا حدودی از این آسیب بکاهد.»