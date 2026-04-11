سناریوی سیاه انتخابات میاندوره؛ جمهوریخواهان نگران حلقه مشاوران «بیسر و تهِ» ترامپ
پرسشی که مثل کابوس بالای سر فضای سیاسی آمریکا سنگینی میکند این است: آیا ترامپ، اگر در انتخابات میاندورهای شکست بخورد، آن را خواهد پذیرفت؟ در همین حال، برخی چهرههای سرشناس جمهوریخواه هشدار میدهند که «رئیسجمهور با حلقهای از افراد بیتجربه و مدعیانِ قدرتهای ماورایی خود را محاصره کرده و اوضاع را پیچیدهتر کرده است.»
به گزارش ایلنا به نقل از رایالیوم، افزایش دوباره قیمت سوخت و انرژی در آمریکا و بیثباتی بازار مسکن، همزمان با بالا گرفتن گمانهزنیها درباره احتمال درگیری با ایران، فضای سیاسی واشنگتن را وارد مرحلهای از جدلهای تند کرده است. این بحثها بیشتر بر این متمرکز است که این شرایط تنشآلود چگونه میتواند مسیر رقابتهای انتخاباتی در ماههای منتهی به انتخابات میاندورهای را تغییر دهد.
به نظر میرسد مشاوران کارکشته، بهویژه در کمیته مرکزی حزب دموکرات و بخشهایی از حزب جمهوریخواه، سرگرم طراحی آن چیزی هستند که «سناریوی بدترین حالت» نامیده میشود؛ سناریویی که در آن جنگ ادامه مییابد و رئیسجمهور دونالد ترامپ همچنان متکی به مشاورانی با تجربه بسیار محدود میماند، از جمله وزیر جنگ و وزیر خارجه.
در همین حال، گزارشها از واشنگتن حاکی است که ترامپ به مجموعهای از مشاوران مذهبیمآب و معنوی نزدیک شده؛ موضوعی که واکنشها و بحثهای گستردهای را در محافل سیاسی برانگیخته است. برخی چهرههای باسابقه جمهوریخواه میگویند اتکا به حلقهای از مشاوران غیرسیاسی و کمتجربه میتواند شانس حزب در انتخابات میاندورهای را تضعیف کند.
کمیته تهیه سناریوهای انتخابات میاندورهای در کنگره، وابسته به حزب دموکرات، به پژوهشی مفصل استناد میکند که میکوشد واکنشهای احتمالی ترامپ و هواداران پرشور حزب محافظهکار را در صورت پیروزی دموکراتها در کسب اکثریت کرسیها ارزیابی کند.
تحقیقات درونحزبی دموکراتها بر این پرسش کلیدی متمرکز است که «حلقه ترامپ در صورت شکست، چه واکنشی نشان خواهد داد؟» بر اساس این ارزیابیها، پیشبینی میشود ترامپ با تکیه بر رویکردهای شخصیاش و با هدف حفظ قدرت، صحت انتخابات را زیر سؤال ببرد. طبق این گزارش، او احتمالاً با ادعای تقلب، نتایج را نامشروع اعلام خواهد کرد؛ روندی که میتواند زنجیرهای از تقابلهای سیاسی، حقوقی و امنیتی را رقم بزند و شرایطی «بیسابقه» را در فضای داخلی آمریکا ایجاد کند.