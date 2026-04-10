ترامپ:
حدود ۲۴ ساعت دیگر درباره احتمال موفقیتآمیز بودن گفتوگوهای اسلامآباد به نتیجه میرسیم
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، شامگاه جمعه و پیش از مذاکرات اسلامآباد بار دیگر طی اظهاراتی بیاساس زبان به تهدید گشود.
وی در گفتوگویی تلفنی با نشریه نیویورک پست مدعی شد که ناوهای جنگی ایالات متحده در منطقه با «بهترین مهمات موجود» بازسازی و تجهیز شدهاند تا در صورت شکست مذاکرات صلح در پاکستان، حملات علیه ایران را از سر بگیرند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که «جی. دی. ونس»، معاون رئیسجمهور آمریکا، ساعاتی پیش عازم اسلامآباد، پایتخت پاکستان شد.
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال موفقیتآمیز بودن این گفتوگوها گفت: «ما حدود ۲۴ ساعت دیگر خواهیم فهمید. به زودی همه چیز مشخص خواهد شد.»