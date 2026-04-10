خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ:

حدود ۲۴ ساعت دیگر درباره احتمال موفقیت‌آمیز بودن گفت‌وگوهای اسلام‌آباد به نتیجه می‌رسیم

کد خبر : 1771777
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا، شامگاه جمعه و پیش از مذاکرات اسلام‌آباد بار دیگر طی اظهاراتی بی‌اساس زبان به تهدید گشود.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، شامگاه جمعه و پیش از مذاکرات اسلام‌آباد بار دیگر طی اظهاراتی بی‌اساس زبان به تهدید گشود. 

وی در گفت‌وگویی تلفنی با نشریه نیویورک پست مدعی شد که ناوهای جنگی ایالات متحده در منطقه با «بهترین مهمات موجود» بازسازی و تجهیز شده‌اند تا در صورت شکست مذاکرات صلح در پاکستان، حملات علیه ایران را از سر بگیرند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که «جی. دی. ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، ساعاتی پیش عازم اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان شد.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال موفقیت‌آمیز بودن این گفت‌وگوها گفت: «ما حدود ۲۴ ساعت دیگر خواهیم فهمید. به زودی همه چیز مشخص خواهد شد.»

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار