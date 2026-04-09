نتانیاهو از آغاز مذاکرات با دولت لبنان در «سریع‌ترین زمان ممکن» خبر داد
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از آغاز مذاکرات با دولت لبنان در «سریع‌ترین زمان ممکن» خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از آغاز مذاکرات با دولت لبنان در «سریع‌ترین زمان ممکن» خبر داد. 

‌نخست‌وزیر رژیم اسرائیل گفت: «دستور داده‌ام مذاکرات مستقیم با لبنان در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز شود.»

وی مدعی شد که «این مذاکرات بر خلع سلاح حزب‌الله و برقراری صلح میان اسرائیل و لبنان متمرکز خواهد بود».

نتانیاهو همچنین از سخن «نواف سلام» نخست‌وزیر ‌لبنان در خصوص «لزوم تخلیه بیروت از هرگونه سلاحی» قدردانی کرد.

 

