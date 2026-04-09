به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از آغاز مذاکرات با دولت لبنان در «سریع‌ترین زمان ممکن» خبر داد.

‌نخست‌وزیر رژیم اسرائیل گفت: «دستور داده‌ام مذاکرات مستقیم با لبنان در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز شود.»

وی مدعی شد که «این مذاکرات بر خلع سلاح حزب‌الله و برقراری صلح میان اسرائیل و لبنان متمرکز خواهد بود».

نتانیاهو همچنین از سخن «نواف سلام» نخست‌وزیر ‌لبنان در خصوص «لزوم تخلیه بیروت از هرگونه سلاحی» قدردانی کرد.

انتهای پیام/