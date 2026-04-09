درخواست مقامات آمریکایی از نتانیاهو برای کاهش حملات علیه لبنان

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانه‌های آمریکایی از درخواست مقامات این کشور از رژیم صهیونیستی برای کاهش حملات علیه لبنان خبر دادند.

آکسیوس، به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد: «استیو ویتکاف از نتانیاهو خواسته است که حملات به #لبنان را کاهش داده و مذاکرات را آغاز کند.»

ان‌بی‌سی نیز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد: «ترامپ از نتانیاهو خواسته است که شدت حملات به #لبنان را کاهش دهد تا به موفقیت مذاکرات با ایران کمک کند.»

انتهای پیام/