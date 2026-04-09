اروپا محدودیت پرواز به خاورمیانه را تا ۲۴ آوریل تمدید کرد
کد خبر : 1771424
آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا (EASA) توصیه به شرکتهای هواپیمایی مبنی بر عدم پرواز بر فراز مناطق درگیری در خاورمیانه را تا ۲۴ آوریل تمدید کرد.
بر اساس گزارش این توصیه شامل محدودیت پرواز در حریم هوایی بحرین، ایران، عراق، اراضی اشغالی، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی میشود.
توصیه قبلی تا ۱۰ آوریل معتبر بود.