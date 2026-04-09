شهادت یک تن در نوار غزه در پی حمله هوایی و تیراندازی اسرائیل
در پی حمله هوایی و تیراندازی اسرائیل به نوار غزه، یک فلسطینی شهید و یک نفر دیگر زخمی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، در پی حمله هوایی و تیراندازی اسرائیل به نوار غزه، یک فلسطینی شهید و یک نفر دیگر زخمی شد.
یک منبع پزشکی گزارش داد که یک فلسطینی در اثر هدف قرار گرفتن توسط یک پهپاد اسرائیلی در شهر رفح در جنوب نوار غزه شهید شد.
در حادثهای جداگانه، یک فلسطینی در اثر آتش ارتش اسرائیل در شهر بیت لاهیا در شمال نوار غزه زخمی شد.