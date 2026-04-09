رسانههای چینی:
از آتشبس موجود باید برای رسیدن به صلح استفاده کرد
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، رسانههای دولتی چین از ایالات متحده و ایران خواستند تا از «پنجره باریک» آتشبس دو هفتهای برای آغاز مذاکرات صلح استفاده کنند و نسبت به فروپاشی آتشبس هشدار دادند.
روزنامه دولتی چاینا دیلی اعلام کرد که آتشبس «صلح نیست، بلکه یک فرصت است» و هشدار داد که هر دو طرف ممکن است وسوسه شوند از این مکث برای تجدید قوا نظامی استفاده کنند. این روزنامه افزود که هرگونه اقدام نادرست میتواند به بحرانی طولانیتر و مخربتر منجر شود.
روزنامه گلوبال تایمز، وابسته به حزب کمونیست، گزارش داد که نیروهای آمریکایی همچنان آماده از سرگیری جنگ هستند، در حالی که نیروهای ایرانی هنوز «انگشتانشان روی ماشه است». این روزنامه توضیح داد که اگر مذاکرات صرفاً برای خرید زمان استفاده شود، درگیری میتواند هر لحظه دوباره تشدید شود.
رسانههای چینی همچنین تلاشهای دیپلماتیک پکن را برجسته کردند و تأکید کردند که چین از آغاز جنگ درگیر دیپلماسی فشرده بوده و به ایفای نقش سازنده خود ادامه خواهد داد.