پاکستان: تجاوز اسرائیل به لبنان تلاش‌ها برای صلح منطقه‌ای را تضعیف می‌کند

دولت پاکستان، تجاوزگری رژیم صهیونیستی به لبنان را به شدت محکوم و آن را به ضرر تلاش‌ها برای برقراری صلح در منطقه دانست. اسلام آباد همچنین از جامعه جهانی خواست گام‌های فوری و مشخصی برای پایان دادن به حملات اسرائیل بردارد.

به گزارش ایلنا، دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با صدور بیانیه‌ای تجاوزگری مداوم اسرائیل به لبنان را که منجر به جان باختن ده‌ها بی‌گناه و تخریب گسترده زیرساخت‌ها شده، با شدیدترین لحن محکوم کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: اقدامات اسرائیل، تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری صلح و ثبات در منطقه را تضعیف می‌کند و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و اصول اساسی بشردوستانه است.

پاکستان از جامعه بین‌المللی خواست تا گام‌های فوری و مشخصی برای پایان دادن به تجاوز اسرائیل به لبنان بردارد.

وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که این کشور همبستگی تزلزل‌ناپذیر خود را با دولت و مردم لبنان در این برهه دشوار ابراز کرده و از حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان و همچنین صلح و ثبات آن حمایت می‌کند.

طبق این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی چهارشنبه نقاط مختلف لبنان را هدف حملات خود قرار داد و اعلام کرد که ظرف ۱۰ دقیقه شدیدترین حملات از زمان آغاز عملیات علیه لبنان را انجام داده و بیش از ۱۰۰ نقطه را هدف قرار داد.

مقام‌های لبنان اعلام کردند که این حملات دستکم ۲۵۴ تن شهید و یک هزار و ۱۶۵ زخمی بر جای گذاشت.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
