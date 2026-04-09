به گزارش ایلنا، دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با صدور بیانیه‌ای تجاوزگری مداوم اسرائیل به لبنان را که منجر به جان باختن ده‌ها بی‌گناه و تخریب گسترده زیرساخت‌ها شده، با شدیدترین لحن محکوم کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: اقدامات اسرائیل، تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری صلح و ثبات در منطقه را تضعیف می‌کند و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و اصول اساسی بشردوستانه است.

پاکستان از جامعه بین‌المللی خواست تا گام‌های فوری و مشخصی برای پایان دادن به تجاوز اسرائیل به لبنان بردارد.

وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که این کشور همبستگی تزلزل‌ناپذیر خود را با دولت و مردم لبنان در این برهه دشوار ابراز کرده و از حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان و همچنین صلح و ثبات آن حمایت می‌کند.

طبق این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی چهارشنبه نقاط مختلف لبنان را هدف حملات خود قرار داد و اعلام کرد که ظرف ۱۰ دقیقه شدیدترین حملات از زمان آغاز عملیات علیه لبنان را انجام داده و بیش از ۱۰۰ نقطه را هدف قرار داد.

مقام‌های لبنان اعلام کردند که این حملات دستکم ۲۵۴ تن شهید و یک هزار و ۱۶۵ زخمی بر جای گذاشت.

