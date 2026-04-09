گزارش رویترز از زیادهخواهیهای آمریکا در توافق آتشبس
خبرگزاری رویترز گزارش داد که رژیم صهیونیستی به واشنگتن فشار آورده است تا مانع رسیدن به توافقی پایدار برای آتشبس با ایران شود.
به گزارش ایلنا، یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری رویترز اعلام کرد: «واشنگتن در هماهنگی با تل آویو تأکید کرده است که آتشبس شامل تعهدی برای پایان جنگ یا جبران خسارت به ایران نمیشود».
این مقام افزود که واشنگتن در هر مذاکرهای اصرار خواهد داشت که ایران مواد هستهای خود را تحویل دهد و غنیسازی اورانیوم را متوقف کند.
رویترز افزود: همچنین واشنگتن بر این نکته تأکید دارد که ایران باید تهدید ناشی از برنامه موشکهای بالستیک خود را برطرف کند.
