ادعای جی دی ونس: آتشبس میان تهران و واشنگتن شامل لبنان نمیشود
معاون رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که آتشبس میان تهران و واشنگتن شامل لبنان نمیشود.
«جی دی ونس»، معاون رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که آتشبس میان تهران و واشنگتن شامل لبنان نمیشود.
معاون رئیسجمهور آمریکا در ادامه گزافیگوییهای خامدستانه خود مدعی شد: «به نظرم این ناشی از یک سوءتفاهم منطقی است.فکر میکنم ایرانیها تصور میکردند آتشبس شامل لبنان هم میشود، اما چنین نبود، ما هرگز آن وعده را ندادیم. هیچوقت اشاره نکردیم که قرار است اینطور باشد.»
وی در ادامه مدعی شد: «چیزی که گفتیم این بود که آتشبس بر ایران متمرکز خواهد بود و بر متحدان آمریکا، هم اسرائیل و هم کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس متمرکز خواهد بود.»