خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادعای جی‌ دی ونس: ‌آتش‌بس میان تهران و واشنگتن شامل لبنان نمی‌شود

کد خبر : 1771194
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که آتش‌بس میان تهران و واشنگتن شامل لبنان نمی‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «جی‌ دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که آتش‌بس میان تهران و واشنگتن شامل لبنان نمی‌شود.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه گزافی‌گویی‌های خام‌دستانه خود مدعی شد: «به نظرم این ناشی از یک سوءتفاهم منطقی است.فکر می‌کنم ایرانی‌ها تصور می‌کردند آتش‌بس شامل لبنان هم می‌شود، اما چنین نبود، ما هرگز آن وعده را ندادیم. هیچ‌وقت اشاره نکردیم که قرار است اینطور باشد.»

وی در ادامه مدعی شد: «چیزی که گفتیم این بود که آتش‌بس بر ایران متمرکز خواهد بود و بر متحدان آمریکا، هم اسرائیل و هم کشورهای عربی حاشیه خلیج ‌فارس‌ متمرکز خواهد بود.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار