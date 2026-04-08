ونس ممکن است شخصاً در مذاکرات پاکستان شرکت نکند

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس‌جمهور آمریکا گفت که مذاکرات با ایران به‌زودی برگزار می‌شود.

بنا به گزارش نیویورک پست، ترامپ گفت: «مذاکرات مستقیم با ایران خیلی زود برگزار خواهد شد.»

ترامپ گفت: «ونس ممکن است به دلیل نگرانی‌های امنیتی شخصاً در مذاکرات پاکستان شرکت نکند.»

بنا به گزازش پی‌بی‌اس، ترامپ مدعی شد: «لبنان به دلیل حزب‌الله در این توافق گنجانده نشد و این یک درگیری جداگانه است که به آن نیز پرداخته خواهد شد.»

