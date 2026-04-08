ترامپ:
ونس ممکن است شخصاً در مذاکرات پاکستان شرکت نکند
کد خبر : 1771118
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیسجمهور آمریکا گفت که مذاکرات با ایران بهزودی برگزار میشود.
بنا به گزارش نیویورک پست، ترامپ گفت: «مذاکرات مستقیم با ایران خیلی زود برگزار خواهد شد.»
ترامپ گفت: «ونس ممکن است به دلیل نگرانیهای امنیتی شخصاً در مذاکرات پاکستان شرکت نکند.»
بنا به گزازش پیبیاس، ترامپ مدعی شد: «لبنان به دلیل حزبالله در این توافق گنجانده نشد و این یک درگیری جداگانه است که به آن نیز پرداخته خواهد شد.»