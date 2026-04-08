استقبال مصر از اعلام دستیابی ایران و آمریکا به توافق آتشبس
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر از اعلام دستیابی به توافق آتشبس میان آمریکا و ایران استقبال کرد.
در پیام رئیس جمهور مصر آمده است: «در نخستین ساعات صبح امروز، اعلام دستیابی به توافق آتشبس میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را دنبال کردم؛ خبری که بدون شک دلهای میلیونها صلحدوست را در سراسر نقاط زمین شاد کرد. از خداوند متعال مسئلت دارم که این تحول مثبت را به توافقی دائمی برای پایان دادن به جنگ در منطقه، بازگرداندن امنیت و ثبات به آن، و تحقق آرزوی ملتها برای توسعه، پیشرفت و شکوفایی پیوند دهد.»
السیسی افزود: «من بار دیگر بر حمایت کامل و بیقید و شرط مصر از کشورهای برادر در شورای همکاری، اردن و عراق در این شرایط حساس تأکید میکنم و بر اهمیت این موضوع که هرگونه توافق آتی باید دغدغهها و الزامات امنیتی مشروع آنها را لحاظ کند، پافشاری مینمایم.»