استقبال مصر از اعلام دستیابی ایران و آمریکا به توافق آتش‌بس

رئیس ‌جمهور مصر از اعلام دستیابی ایران و آمریکا به توافق آتش‌بس استقبال کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «عبدالفتاح السیسی»، رئیس ‌جمهور مصر از اعلام دستیابی به توافق آتش‌بس میان آمریکا و ایران استقبال کرد.

 السیسی با انتشار پیامی بر حمایت کامل و بی‌قید و شرط مصر از کشورهای شورای همکاری، اردن و عراق تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که تفاهمات آتی باید دغدغه‌ها و الزامات امنیتی مشروع کشورهای منطقه را در نظر بگیرد تا دستیابی به صلحی پایدار و ثباتی همه‌جانبه تضمین شود.

در پیام رئیس جمهور مصر آمده است: «در نخستین ساعات صبح امروز، اعلام دستیابی به توافق آتش‌بس میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را دنبال کردم؛ خبری که بدون شک دل‌های میلیون‌ها صلح‌دوست را در سراسر نقاط زمین شاد کرد. از خداوند متعال مسئلت دارم که این تحول مثبت را به توافقی دائمی برای پایان دادن به جنگ در منطقه، بازگرداندن امنیت و ثبات به آن، و تحقق آرزوی ملت‌ها برای توسعه، پیشرفت و شکوفایی پیوند دهد.»

السیسی افزود: «من بار دیگر بر حمایت کامل و بی‌قید و شرط مصر از کشورهای برادر در شورای همکاری، اردن و عراق در این شرایط حساس تأکید می‌کنم و بر اهمیت این موضوع که هرگونه توافق آتی باید دغدغه‌ها و الزامات امنیتی مشروع آن‌ها را لحاظ کند، پافشاری می‌نمایم.»

